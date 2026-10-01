Instagram Ale Gaúcha

A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, decidiu responder à vizinha que lhe enviou uma cesta de café da manhã com um sutiã e um pedido para que usasse a peça nas áreas comuns do prédio. Alê reaproveitou a cesta, colocou o sutiã de volta e acrescentou um tapa-olhos acompanhado de um novo bilhete.

A ideia surgiu no dia seguinte, enquanto ela guardava os presentes recebidos. Ao encontrar novamente o sutiã, Alê decidiu devolver a peça e comprar algo que representasse sua resposta. “Não queria simplesmente jogar o sutiã fora ou fingir que nada tinha acontecido. Como ela escolheu mandar um presente para fazer o pedido, achei justo responder da mesma forma. Foi aí que pensei no tapa-olhos”, conta.

Alê colocou chocolates na cesta e escreveu um recado mais curto: “Obrigada pelos presentes. Como prefiro continuar sem sutiã, deixo um tapa-olhos para quando isso incomodar. Agora cada uma fica confortável.” A influenciadora admite que sabia que o gesto poderia ser interpretado como uma provocação. “Ela fez um pedido e eu dei a minha resposta. Usei o humor, mas deixei claro que não vou colocar sutiã apenas para atravessar o elevador”, afirma.

Dias depois, as duas se encontraram justamente no elevador. Segundo Alê, houve alguns segundos de silêncio até que a vizinha sorriu e disse: “Entendi o recado”. “Foi constrangedor no começo, mas depois nós duas sorrimos. Ela continua com a opinião dela e eu continuo sem sutiã. Não precisamos concordar sobre tudo para manter uma convivência respeitosa”, conclui.