Reprodução internet Whiskey



Macallan 30 anos, em uma garrafa de apenas 700 ml, está à venda no Mercado Municipal por R$ 45.999,00.

Mas esse é o preço no mercado, para você tomar em casa. Não é o preço de venda em uma boate, bar ou restaurante.

Em um restaurante comum, o preço não pode ser menos que três vezes o valor da compra. Em um restaurante chique, onde os políticos frequentam, isso pode atingir um número muito maior.

Então, se você leu na mídia que muitos políticos famosos beberam esse uísque fora do nosso país, saiba que você pode fazer o mesmo que esses políticos famosos, mas em sua casa, tomando com sua família ou sozinho mesmo.

Vamos combinar que esse uísque você não pode tomar com um copo comum. Poder até pode, mas não deve.

Faça igual aos políticos de classe e beba o uísque caro com um copo caro de cristal.

Você vai encontrar os copos de cristal a partir de R$ 1.300 por seis peças de cristal. Coisa mais linda de comprar e de usar em sua casa.

Então, estamos combinados: você veste o seu melhor terno para tomar esse uísque.

Você não tem terno? Oras, manda fazer um bem-feito a partir de R$ 15 mil.





Agora sim, você já mandou fazer o terno, já comprou meia dúzia de copos de cristal e a garrafa de uísque caro, bem o mesmo uísque que você viu na mídia que os políticos estavam tomando fora do nosso país.

A pequena diferença é que os políticos não pagaram nada porque alguém pagou para eles.

E você vai ter que pagar R$ 62.300,00.

Mas você é rico e pode pagar.