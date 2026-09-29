Mariana Cavalcanti / FCL Gazeta





A TV Gazeta tirou quem apresentava o Jornal da Gazeta e colocou uma moça muito linda, mas, no meu modesto entendimento, está longe de ser uma boa jornalista de TV aberta.

Joana Treptow era da TV Band.

Nem sei o motivo pelo qual ela foi levada para a TV Gazeta, onde se apresenta como apresentadora e comentarista.

Mas ela fica entre olhar para a câmera e olhar para a mesa.

Isto não é bom.

Experiência ela até teve na TV Band. Então, acredito que a direção de jornalismo da TV Gazeta deve estar jantando quando a moça fala, assim não precisa corrigi-la nas bobagens feitas.

Eu não me lembro do nome do diretor de jornalismo, mas não faz a menor diferença.

Eu me lembro que ele era diretor de jornalismo da RedeTV!.

Então, ele tem experiência.

E deveria saber como dirigir a moça que fica na tela.

Mas vamos combinar que, se nem tem Ibope, com audiência na casa de 0,1 ponto, então tanto faz o que estão fazendo na tela.





O erro da TV Gazeta começa pelo presidente da Fundação Cásper Líbero, que é o responsável pelas contratações desde o tempo da antiga superintendente Juliana Alganaraz.

O presidente da TV Gazeta demonstra que não entende o que é a TV Gazeta e nem o que é uma TV aberta.

Assim caminha a humanidade.



