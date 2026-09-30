Reprodução/Internet Renato Ambrósio

Um rapaz de nome Renato Ambrósio apresentava um programa de sábado à noite na TV Band e não tinha Ibope.

Aliás, tinha Ibope de 0,7 ou 0,8.

O dono da TV Band estava satisfeito porque o jovem tinha prometido levar um caminhão de dinheiro para a TV.

Mas não levou.

Ou ele, Renato, pensou que a TV Band não valia o dinheiro dele.

Ou o dinheiro não conseguiu aparecer, sabe-se lá de onde.

Agora, ele vai contar a mesma história para a Daniela Beyruti.

Considerando que Daniela Beyruti comete os mesmos erros de Johnny Saad, é capaz que ela acredite no Renato Ambrósio.

Os diretores de TV aberta são uma coisa curiosa.

Não sabem de onde vêm, nem o que estão fazendo e nem sabem para onde vão.

Mas estão levando as TVs abertas para os piores lugares possíveis.

Mas, em um SBT que tem o apresentador filho do Faustão, que acredita que é apresentador, qualquer coisa serve.