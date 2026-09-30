Um rapaz de nome Renato Ambrósio apresentava um programa de sábado à noite na TV Band e não tinha Ibope.
Aliás, tinha Ibope de 0,7 ou 0,8.
O dono da TV Band estava satisfeito porque o jovem tinha prometido levar um caminhão de dinheiro para a TV.
Mas não levou.
Ou ele, Renato, pensou que a TV Band não valia o dinheiro dele.
Ou o dinheiro não conseguiu aparecer, sabe-se lá de onde.
Agora, ele vai contar a mesma história para a Daniela Beyruti.
Considerando que Daniela Beyruti comete os mesmos erros de Johnny Saad, é capaz que ela acredite no Renato Ambrósio.
Os diretores de TV aberta são uma coisa curiosa.
Não sabem de onde vêm, nem o que estão fazendo e nem sabem para onde vão.
Mas estão levando as TVs abertas para os piores lugares possíveis.
Mas, em um SBT que tem o apresentador filho do Faustão, que acredita que é apresentador, qualquer coisa serve.