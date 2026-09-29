A cena causou risadas tanto no jogador William quanto nas copeiras, que estavam servindo o jantar.
A mesa, muito bem posta e com muito luxo pelas copeiras, tinha taças com a borda de ouro e pratos sobre aparadores de prata. Nem em restaurantes de luxo da cidade a gente encontra isso.
O jogador mostrou que tem bom gosto, e as copeiras dele mostraram que têm excelência em servir.
A cantora Simone Mendes não se fez de rogada.
Simplesmente pediu para levar a comida para casa.
As copeiras trouxeram um pote que Simone encheu com a comida de seu prato e, depois, ainda pegou a comida do prato do jogador William.
Eram dois bifes de filé-mignon e uma porção de arroz com molho branco.
Simone demonstrou sua espontaneidade e que estava muito à vontade.
O jogador William ficou espantado com a atitude de Simone, mas logo deu risada com as copeiras.
Simone ainda perguntou às copeiras se era feio levar a comida para casa.
E as copeiras, com sinceridade, disseram que era, sim.
Mas Simone não voltou atrás.
Ela disse que iria levar, mesmo sendo feio.
Assim é a liberdade de ser na casa.