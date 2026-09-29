Reprodução/Instagram Simone Mendes



A cena causou risadas tanto no jogador William quanto nas copeiras, que estavam servindo o jantar.

A mesa, muito bem posta e com muito luxo pelas copeiras, tinha taças com a borda de ouro e pratos sobre aparadores de prata. Nem em restaurantes de luxo da cidade a gente encontra isso.

O jogador mostrou que tem bom gosto, e as copeiras dele mostraram que têm excelência em servir.

A cantora Simone Mendes não se fez de rogada.

Simplesmente pediu para levar a comida para casa.

As copeiras trouxeram um pote que Simone encheu com a comida de seu prato e, depois, ainda pegou a comida do prato do jogador William.

Eram dois bifes de filé-mignon e uma porção de arroz com molho branco.

Simone demonstrou sua espontaneidade e que estava muito à vontade.

O jogador William ficou espantado com a atitude de Simone, mas logo deu risada com as copeiras.





Simone ainda perguntou às copeiras se era feio levar a comida para casa.

E as copeiras, com sinceridade, disseram que era, sim.

Mas Simone não voltou atrás.

Ela disse que iria levar, mesmo sendo feio.

Assim é a liberdade de ser na casa.