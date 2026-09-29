Reprodução internet Nossa Senhora Aparecida

Dias destes da semana passada, uma jornalista da GloboNews, no horário das 8 da noite, cometeu um ato insano ao acusar um candidato à Presidência de ter um projeto para tirar Nossa Senhora Aparecida da posição de Padroeira do Brasil.

Lógico que o candidato acusado dessa asneira negou tudo, mas a negativa só foi publicada pela GloboNews à meia-noite.

Vamos aos fatos.

A jornalista em questão demonstrou uma grande ignorância dos fatos ao não se ater à forma como é feita a nomeação da Padroeira.

Nenhum presidente de nenhum país tem esse poder.

Nenhum Congresso de nenhum país tem esse poder.

Esse ato é uma determinação do Papa, chefe da Igreja Católica, depois de inúmeras etapas que são efetivadas, e nenhuma delas passa por políticos.

O máximo que um político pode fazer, e fizeram, foi decretar o feriado nacional do dia 12 de outubro.

E, se um futuro presidente desejar, também pode tirar o feriado, mas jamais poderá tirar a nomeação de Nossa Senhora Aparecida.





Uma TV como a GloboNews, a maior TV de notícias do país, deveria ter gente mais bem preparada em cultura para não falar tanta bobagem.

Apenas para minhas leitoras e leitores saberem, foi em 16 de julho de 1930 que o Papa Pio XI assinou o decreto que declarou Nossa Senhora Aparecida como Padroeira do Brasil. A proclamação solene ocorreu em 31 de maio de 1931, no Rio de Janeiro.

A ignorância ainda é o maior inimigo do jornalismo de verdade.