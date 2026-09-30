Reprodução/SBT Tiago Leifert comanda o The Voice Brasil



O The Voice j á deu o que tinha que dar na TV Globo, porque é um formato muito ruim e de rápido desgaste. Ele só existiu pelo tempo que existiu porque estava na TV Globo.

No SBT, é um programa ruim.

Eu gosto do Tiago Leifert. Ele é um menino muito bom, sério, mas não serve para apresentar TV aberta.

O apresentador tem que ter dinâmica de palco, e o Tiago não tem. Ele não tem voz de comando.

Não serve para show em TV aberta e, menos ainda, para um show do padrão do The Voice.

Mas a Daniela Beyruti é fã dele e tem a mania de confundir ser fã com ser diretora de emissora.





Ela serve para ser fã, pois isso não tem compromisso com as finanças ou o Ibope da emissora.

Para ser diretora, ela não tem talento, e isso está comprovado.

O SBT, nas mãos de Daniela, Iris e Patrícia Abravanel, está na pior fase de toda a sua história.

E o The Voice está, a cada dia, pior.

Sei que os fãs do SBT ficam tristes e até me mandam e-mails ofensivos quando escrevo sobre o SBT.

Mas a realidade é que o SBT está abaixo da TV Record na média mensal.

E a TV Record está, a cada dia, pior do que antes.