O The Voice j á deu o que tinha que dar na TV Globo, porque é um formato muito ruim e de rápido desgaste. Ele só existiu pelo tempo que existiu porque estava na TV Globo.
No SBT, é um programa ruim.
Eu gosto do Tiago Leifert. Ele é um menino muito bom, sério, mas não serve para apresentar TV aberta.
O apresentador tem que ter dinâmica de palco, e o Tiago não tem. Ele não tem voz de comando.
Não serve para show em TV aberta e, menos ainda, para um show do padrão do The Voice.
Mas a Daniela Beyruti é fã dele e tem a mania de confundir ser fã com ser diretora de emissora.
Ela serve para ser fã, pois isso não tem compromisso com as finanças ou o Ibope da emissora.
Para ser diretora, ela não tem talento, e isso está comprovado.
O SBT, nas mãos de Daniela, Iris e Patrícia Abravanel, está na pior fase de toda a sua história.
E o The Voice está, a cada dia, pior.
Sei que os fãs do SBT ficam tristes e até me mandam e-mails ofensivos quando escrevo sobre o SBT.
Mas a realidade é que o SBT está abaixo da TV Record na média mensal.
E a TV Record está, a cada dia, pior do que antes.