Aguinaldo Silva prepara outra novela das nove para setembro de 2027
Reprodução/Internet
Aguinaldo Silva prepara outra novela das nove para setembro de 2027

Uma feijoada. Um reencontro. Um segredo.

Escrita por Aguinaldo Silva a partir de uma experiência pessoal, a comédia Almoço com a Estrela estreia no dia 27 de setembro, na Casa de Artes – SP.

Na Lapa carioca dos anos 1980, um grupo de irreverentes artistas da noite se reúne para uma feijoada em homenagem a Renata DiLoren, uma mulher trans que retorna ao Brasil após anos na Europa. Entre provocações, rivalidades e muito humor, o reencontro revela que Renata tem um motivo secreto para voltar: acertar contas com um poderoso delegado, figura central de um trauma do seu passado.

Em plena ditadura militar, o que deveria ser apenas um almoço transforma-se em uma explosiva mistura de amizade, sobrevivência, vingança e justiça. O espetáculo é uma comédia ácida e escandalosamente divertida sobre quem precisou desafiar toda uma época para conseguir existir.



ALMOÇO COM A ESTRELA
Texto: Aguinaldo Silva
Direção: Maciel Silva
Elenco: Valder Bastos — TchaKa, Leonardo Miggiorin, Glamour Garcia, Organzza, Tomás Vasconcelos e Cleo Borzi

Gênero: Comédia.
Duração: 80 min.
Recomendação: 14 anos.

Temporada: de 27 de setembro a 22 de novembro. Sábados, às 20h, e domingos, às 18h

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/colunas/james-akel/2026-09-26/aguinaldo-silva-lanca-nova-peca-de-teatro.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes