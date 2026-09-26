Reprodução/Internet Aguinaldo Silva prepara outra novela das nove para setembro de 2027

Uma feijoada. Um reencontro. Um segredo.

Escrita por Aguinaldo Silva a partir de uma experiência pessoal, a comédia Almoço com a Estrela estreia no dia 27 de setembro, na Casa de Artes – SP.

Na Lapa carioca dos anos 1980, um grupo de irreverentes artistas da noite se reúne para uma feijoada em homenagem a Renata DiLoren, uma mulher trans que retorna ao Brasil após anos na Europa. Entre provocações, rivalidades e muito humor, o reencontro revela que Renata tem um motivo secreto para voltar: acertar contas com um poderoso delegado, figura central de um trauma do seu passado.

Em plena ditadura militar, o que deveria ser apenas um almoço transforma-se em uma explosiva mistura de amizade, sobrevivência, vingança e justiça. O espetáculo é uma comédia ácida e escandalosamente divertida sobre quem precisou desafiar toda uma época para conseguir existir.







ALMOÇO COM A ESTRELA

Texto: Aguinaldo Silva

Direção: Maciel Silva

Elenco: Valder Bastos — TchaKa, Leonardo Miggiorin, Glamour Garcia, Organzza, Tomás Vasconcelos e Cleo Borzi

Gênero: Comédia.

Duração: 80 min.

Recomendação: 14 anos.

Temporada: de 27 de setembro a 22 de novembro. Sábados, às 20h, e domingos, às 18h