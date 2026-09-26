Era uma vez um cachorrinho pequeno, todo branquinho, que tinha um irmão.
O irmãozinho dele era malhado de branco e marrom e tinha um detalhe: era surdo.
Então, um dia, o cachorrinho branco percebeu que o irmão malhado não ouvia nada, nem quando era chamado para comer, nem quando o tutor voltava para casa.
Nada de ouvir.
O cachorrinho branco, então, teve uma ideia.
Todas as vezes em que era chamado para comer, ele corria até o irmão malhado e o cutucava, que entendia o sinal e ia atrás dele para comer.
Era assim também quando o tutor voltava para casa.
O cachorrinho branco percebia, de longe, que o tutor estava chegando e corria até o irmão malhado, que o acompanhava para esperar o tutor na porta.
Por muito tempo, o tutor nem percebeu nada.
Era um segredo entre o cachorrinho branco e o irmão malhado.
Até que, um dia, o tutor percebeu que havia algo diferente.
Ao chamar os cachorrinhos para comer, ficou observando a cena do branquinho correr até o malhado e cutucá-lo para que o acompanhasse até a cozinha.
Ao entrarem na cozinha, o tutor não segurou as lágrimas, que escorriam por seu rosto.
Então, o tutor se abaixou, beijou e fez carinho no cachorrinho branco e no malhado como jamais havia feito antes.
Os dois cachorrinhos entenderam perfeitamente tudo o que estava acontecendo.
E, naquele momento, a emoção tomou conta dos três, que se abraçavam.
O amor é lindo e sempre vale a pena.