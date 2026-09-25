Reprodução/Internet TV Jovem Pan



A cada dia, a TV Jovem Pan fica cada vez pior de conteúdo e de direção artística e comercial.

O comandante da TV Jovem Pan, Tutinha Carvalho, não tem ideia do que é a TV que foi criada com o nome de TV Jovem Pan.

Tutinha, era neto de Paulo Machado de Carvalho, fundador da TV Record, costumava ficar pulando no sofá da diretoria da emissora, com seus sapatos marrons em cima do couro do sofá da sala do diretor artístico.

E ninguém fazia nada.





O menino cresceu e hoje comanda uma emissora de TV.

Vamos combinar que a repercussão da TV Jovem Pan é coisa alguma, tendo, muitas vezes, 0,1 de Ibope.

Então, Tutinha acreditou que, se trouxesse o antigo diretor artístico do SBT, Fernando Pelágio, e o antigo vice-presidente comercial da TV Record, Walter Zagari, a TV Jovem Pan teria o sucesso que jamais teve.

Mas, até agora, não obteve o sucesso que esperava.

O Tutinha, para ter Ibope na sua emissora de TV, poderia voltar a pular em cima de algum sofá da emissora e, talvez, com isso, desse Ibope.

Ao menos, talvez tivesse público para o conteúdo.

Eu disse talvez.