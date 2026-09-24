Divulgação Ale Gaucha





A influenciadora carioca Alê Gaúcha, de 21 anos, exibiu nas redes sociais uma cesta que encontrou na porta do apartamento onde mora. O presente havia sido enviado por uma vizinha e trazia, além de comidas e bebidas, um item inesperado: um sutiã. Junto dele, um bilhete explicava o motivo da entrega e pedia que Alê passasse a usar a peça ao circular por áreas comuns do condomínio, como elevador e hall.

No bilhete, a moradora escreveu: “Olá, vizinha. Preparei essa cesta com alguns presentes para você e espero que goste. Aproveito para fazer um pedido: queria pedir urgentemente que você utilizasse sutiã quando estiver circulando pelas áreas comuns do prédio. Espero que não leve a mal, é apenas uma situação que vem me deixando um pouco desconfortável. Espero que entenda o meu pedido.”

Alê admite que a presença do sutiã foi o que mais a surpreendeu ao abrir o presente. “Quando vi a cesta, achei muito carinhoso. Comecei a olhar as coisas e, quando encontrei um sutiã no meio, fiquei surpresa porque não estava entendendo o motivo daquilo. Foi só quando peguei o bilhete e comecei a ler que percebi que, além de um presente, aquela também era uma forma muito educada de fazer uma reclamação”, afirma.





Segundo Alê, comentários relacionados ao tamanho dos seios fazem parte de sua história desde muito nova, quando diz ter sofrido bullying por causa do corpo, mas nunca havia recebido um pedido como esse. Apesar da delicadeza da vizinha, ela afirma que não pretende mudar o hábito. “Já passei por situações muito mais desagradáveis por causa dos meus seios, então reconheço que ela foi extremamente educada. Mas eu me sinto confortável sem sutiã e acredito que isso também precisa ser respeitado. Foi a primeira vez que alguém fez esse tipo de pedido acompanhado de presentes. Agradeço a delicadeza, mas o sutiã vai continuar guardado”, conclui.