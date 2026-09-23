Reprodução/SBT
"Roda Roda Jequiti"


O SBT sempre foi a grande banca de vendas do Silvio Santos.

Ali, ele vendeu o Carnê do Baú da Felicidade, a Telesena, a agência de automóveis e a Jequiti, além de outros negócios que teve.

A Jequiti tem sua principal base de vendas no SBT, tanto para vender os produtos quanto para conquistar novas vendedoras.

E, vamos combinar, pelo que eu sei, desde o problema do banco, a Jequiti passou a ter dificuldades para se autofinanciar.

Então, apareceu a primeira proposta de venda da Jequiti, que foi de R$ 1 bilhão, mas Silvio Santos recusou.


Depois da morte de Silvio, as filhas recusaram negociar com a Cimed.

E, agora, recentemente, apareceu no mercado a notícia de que a Jequiti estaria acertando uma venda para um grupo de Goiás.

As donas da Jequiti, de imediato, declararam que não venderam.

E o suposto comprador veio a público dizer que não comprou.

Ora, se eu não sou o comprador, eu sequer mandaria para a mídia para dizer se comprei ou não.

Então, com a saída do Roda a Roda do SBT, a primeira coisa que o mercado publicitário está comentando é que já fizeram a venda.

Só a venda da Jequiti justificaria tirar o Roda a Roda do ar.

As donas podem dizer que não venderam.

Então, a coisa fica bem pior, porque mostra que tiraram do ar a única plataforma de venda da Jequiti.

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