Alfred Cartier estava começando sua carreira como grande joalheiro na França. Mas ele estava no começo e fazia joias maravilhosas.
Eis que uma prostituta, considerada a maior prostituta da França, conheceu a joalheria de Alfred Cartier. E, a partir dali, ela só comprava joias dele.
E, a cada dia que a prostituta ganhava mais dinheiro servindo à aristocracia francesa, mais ela comprava as joias de Alfred Cartier.
O nome dela era La Barucce. Assim ela era conhecida, mesmo seu nome sendo Julia Barucce.
E o tempo passava, e ela cada vez comprava mais joias de Alfred Cartier.
As joias dele eram ostentadas por La Barucce nas noites da França.
Um dia, veio a guerra entre a França e a Prússia, e os países entraram na miséria. Alfred Cartier passou a ter problemas financeiros para manter a joalheria.
E Julia Barucce morreu, a principal cliente de Alfred Cartier morreu.
La Barucce deixou uma fortuna, entre casas na França e joias. A família não sabia o que fazer com as joias e deu a Alfred Cartier as peças para serem vendidas na Inglaterra.
Alfred Cartier levou as joias e vendeu muito bem na Inglaterra, recebendo um bom dinheiro da família de Julia Barucce.
Foi com esse dinheiro que Alfred Cartier se manteve durante a guerra e saiu fortalecido depois.
Posteriormente, a Cartier se transformou em uma das maiores joalherias do mundo e em uma das maiores fabricantes de relógios da Europa.
Uma prostituta de nome Julia Barucce salvou a marca Cartier.
Sempre que você for ao shopping e encontrar a loja Cartier, lembre-se dessa história.