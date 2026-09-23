reprodução eptv EPTV de Campinas

Ao passar por Campinas e assistir a programação da tv aberta, bateu um sentimento de nostalgia. A TV conhecida como EPTV de Campinas deveria ter uma função social em sua região. Ela foi um presente do doutor Roberto Marinho para José Bonifácio Coutinho Nogueira, que foi fundamental para a aquisição da TV Paulista pelo doutor Roberto Marinho.

E, sem a TV Paulista, a Rede Globo não existiria.

Parece que depois da morte do fundador, a emissora passou a não servir para muita coisa, a não ser retransmitir a péssima programação da TV Globo atual.

A falta de estrutura e a equipe reduzida da afiliada são apenas alguns motivos da má qualidade oferecida ao telespectador. Aos finais de semana, a programação é sofrível. No sábado, por exemplo, o esforçado jornalista apresentou os jornais da manhã e da noite. O que mudou?

Apenas a cor da luz de led do estúdio. Bateu saudades do tempo em que esta TV revelava profissionais como Heraldo Pereira, Ilze Scamparini e Renata Ceribelli.

reprodução eptv EPTV de Campinas

A EPTV deveria entender que as TVs regionais nos Estados Unidos têm uma função social muito grande perante a comunidade à qual pertencem.

Nos Estados Unidos, as TVs regionais são de grande importância para a população.

E a EPTV retransmite a programação da TV Globo.

Vamos combinar que jamais, em tempo algum, a programação da TV Globo esteve tão ruim.

E, neste momento, é um absurdo você, sendo dono de uma retransmissora de coisas ruins, não fazer nada para ter um espaço que permita que a sua população regional possa participar de alguma ação ou atuar em benefício da região.

Campinas é uma capital e não uma cidade pequena.

Mas a postura da EPTV faz com que a cidade fique menor do que é e sem a importância que deveria ter por ser Campinas.





Mas isto é uma questão de competência.

E competência não se aprende.

Competência é uma coisa que ou se tem ou não se tem.

E, infelizmente, a EPTV não tem a competência para dar à Região de Campinas o valor que ela tem de verdade e que não se mostra através da TV aberta, que é o maior meio de entretenimento do País.