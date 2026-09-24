Anitta tinha um sonho: o de ser Rainha de Bateria da Grande Rio.
Assim como você tem o sonho de comprar um carro novo ou se casar com quem você gosta, Anitta tinha o sonho de ser Rainha de Bateria.
E não era qualquer Rainha. Tinha que ser da Grande Rio. E ela conquistou o seu sonho.
Ela agora está ensaiando na escola como se fosse um grande show.
E, em verdade, é um grande show. Isso todo mundo sabe que é.
O Carnaval é o maior show do mundo. E Anitta está mais do que gostando de ser a Rainha.
Anitta é uma Rainha da música, incontestavelmente.
Muita gente gosta dela e muita gente não gosta. Mas que ela é uma Rainha é indiscutível. Ela tem um valor fora de série.
E agora a emoção está toda em seu corpo, sambando e sendo a Rainha de Bateria da Grande Rio.
Ela merece todas as glórias do samba e da escola.
Vivaaaaaaaaaaaaaaaaaa!