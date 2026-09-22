Você vai conhecer o primeiro cachorro trans.
Um dia, uma criadora de cachorros estava passeando pela rua quando, eis que, ao canto de uma calçada, viu um pequeno filhote de gato.
O gatinho estava ali parado, esperando que alguém o ajudasse.
E a mulher, criadora de cachorros, gostou do gatinho e levou o seu gatinho para casa.
Na casa, ela tinha seis cachorros grandes, entre diversas categorias. E os seis cachorros grandes gostaram do gatinho. Eles amaram o gatinho e decidiram criá-lo.
E o gatinho aprendeu tudo com aqueles cachorros grandes. E o gatinho cresceu e se transformou em um grande gato.
Mas, como ele aprendeu tudo com os cachorros, o jeito de andar do gato era o mesmo jeito de andar dos cachorros.
A comida do gato passou a ser a mesma carne crua que a dona dava para os cachorros.
A maneira de se postar era a mesma dos cachorros, e ele aprendeu a pular contra os gatos. Só faltava uma coisa, e um dia esta coisa aconteceu.
Quando o gato abriu a boca, o som que veio dela foi de um latido, e não de um miado.
E a dona dele não teve dúvidas quando passou a chamar o gato de Rex.
Este caso aconteceu de verdade e fez história.