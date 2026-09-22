Ilustração/IA O primeiro cachorro trans



Você vai conhecer o primeiro cachorro trans.

Um dia, uma criadora de cachorros estava passeando pela rua quando, eis que, ao canto de uma calçada, viu um pequeno filhote de gato.

O gatinho estava ali parado, esperando que alguém o ajudasse.

E a mulher, criadora de cachorros, gostou do gatinho e levou o seu gatinho para casa.

Na casa, ela tinha seis cachorros grandes, entre diversas categorias. E os seis cachorros grandes gostaram do gatinho. Eles amaram o gatinho e decidiram criá-lo.

E o gatinho aprendeu tudo com aqueles cachorros grandes. E o gatinho cresceu e se transformou em um grande gato.

Mas, como ele aprendeu tudo com os cachorros, o jeito de andar do gato era o mesmo jeito de andar dos cachorros.





A comida do gato passou a ser a mesma carne crua que a dona dava para os cachorros.

A maneira de se postar era a mesma dos cachorros, e ele aprendeu a pular contra os gatos. Só faltava uma coisa, e um dia esta coisa aconteceu.

Quando o gato abriu a boca, o som que veio dela foi de um latido, e não de um miado.

E a dona dele não teve dúvidas quando passou a chamar o gato de Rex.

Este caso aconteceu de verdade e fez história.