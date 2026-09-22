Reprodução Instagram Rick



De uns anos para cá, eu passei a acreditar na existência do Anjo da Morte. E eu vou contar a vocês o motivo.

Ninguém deveria entrar em um tempo ruim com um helicóptero ou avião de pequeno porte. As chances são mínimas.

E o piloto do helicóptero tinha a carta climática que mostrava o que teria pela frente.

Assim mesmo, decidiram levantar voo.

Não por decisão do piloto, mas sim por decisão dos clientes, que eram os passageiros.

Antes de entrar a bordo, o empresário Bruno Avelar desenhou pessoalmente um pequeno boneco para o seu filho, dizendo que estava deixando aquilo de presente para ele.

Há muitos anos, um dos Mamonas Assassinas, antes de entrar a bordo, disse que tinha sonhado que o avião teria problemas. E a gente encontra muitos outros casos assim.





Existe sempre algo que dá uma leve mensagem sobre a presença do Anjo da Morte.

Deixando os aviões de lado, há mais de 23 anos, quando minha mãe, de repente, foi parar em uma UTI, e eu falava com ela todos os dias, ela me contou que sabia que ia embora.

Eu não acreditei, até que , poucos dias depois, ela foi embora.

As pessoas deveriam levar mais a sério o que o clima mostra? Não sei. Isso é muito polêmico.

Mas o Anjo da Morte está sempre agendando um dia para que nos acompanhe até a outra Morada.

E a gente se pergunta por que Rick e Bruno, mesmo sabendo que o tempo era ruim, decidiram voar.

E então a gente pensa que, se não fosse desta vez, seria pouco tempo depois.

Lembro que a organizadora da festa da boate Kiss, onde morreram tantas pessoas, a pedido do namorado, não foi à festa e se salvou.

Mas, uma semana depois, ela e o namorado estavam na estrada e morreram.

Pois é, cada dia mais a gente entende que a vida e a morte são o que acontece com a gente enquanto a gente está fazendo outros planos.

E, quando o Anjo da Morte vem, ele não vai embora sozinho.

O Anjo da Morte jamais perde a viagem.