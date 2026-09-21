Reprodução Dercy Gonçalves e Silvio Santos



Dercy Gonçalves foi uma grande humorista e comediante deste país.

Ela começou muito cedo e passou por muitas situações estranhas. E sempre se saiu bem.

Foi a maior bilheteria da história do Teatro das Nações. Ela lotava casas de norte a sul do país. E foi um grande sucesso da TV.

Ela foi criadora de grandes conteúdos do início da TV Globo. Foi uma apresentadora excelente de um programa que a TV Globo tinha.

E ela era de uma bondade incontestável.

Uma vez, há muitos anos, Dercy já tinha um bom dinheiro, e Boni estava começando na TV Globo. Ela soube que Boni tinha tido o seu Fusca roubado em uma noite no Rio.

Pois Dercy Gonçalves ligou para uma concessionária no Rio de Janeiro e pagou um carro novo para Boni no começo do trabalho dele na TV Globo.

Então, um dia, Dercy deixou a TV Globo.

E Silvio Santos contratou Dercy Gonçalves, em um contrato vitalício, até o fim da vida dela.





Ela não precisava fazer nada no SBT.

Silvio Santos mandava pagar o salário dela até o fim da vida. Ele tinha uma grande fascinação por ela.

A paixão de Silvio por Dercy era tão grande que, em todo aniversário dela, Silvio mandava uma funcionária dele ir até a joalheria Cartier, que ficava na Rua Haddock Lobo, para comprar uma joia e dar de presente a Dercy Gonçalves.

Isto foi durante toda a vida em que Dercy foi contratada pelo SBT.

Dercy morreu contratada pelo SBT.

Existiu um fato que ninguém contou e que eu vou revelar aqui para vocês.

Um dia, a Hebe, sabe-se lá o motivo, n ão queria mais Dercy Gonçalves sendo entrevistada em seu programa. Ninguém soube o motivo.

Mas Silvio sabia que Hebe não queria Dercy em seu programa.

E Silvio queria fazer uma homenagem a Dercy Gonçalves.

Silvio telefonou para Ratinho para que ele fizesse um programa especial para Dercy.

Ratinho, de imediato, disse a Silvio que Dercy era mais o perfil do programa da Hebe.

Foi quando Silvio disse a Ratinho que, se ele quisesse que Dercy fosse à Hebe, teria telefonado para a Hebe.

Ratinho entendeu o recado e fez um grande programa especial para Dercy Gonçalves.

Foi a última participação de Dercy em um programa de TV.