Dercy Gonçalves foi uma grande humorista e comediante deste país.
Ela começou muito cedo e passou por muitas situações estranhas. E sempre se saiu bem.
Foi a maior bilheteria da história do Teatro das Nações. Ela lotava casas de norte a sul do país. E foi um grande sucesso da TV.
Ela foi criadora de grandes conteúdos do início da TV Globo. Foi uma apresentadora excelente de um programa que a TV Globo tinha.
E ela era de uma bondade incontestável.
Uma vez, há muitos anos, Dercy já tinha um bom dinheiro, e Boni estava começando na TV Globo. Ela soube que Boni tinha tido o seu Fusca roubado em uma noite no Rio.
Pois Dercy Gonçalves ligou para uma concessionária no Rio de Janeiro e pagou um carro novo para Boni no começo do trabalho dele na TV Globo.
Então, um dia, Dercy deixou a TV Globo.
E Silvio Santos contratou Dercy Gonçalves, em um contrato vitalício, até o fim da vida dela.
Ela não precisava fazer nada no SBT.
Silvio Santos mandava pagar o salário dela até o fim da vida. Ele tinha uma grande fascinação por ela.
A paixão de Silvio por Dercy era tão grande que, em todo aniversário dela, Silvio mandava uma funcionária dele ir até a joalheria Cartier, que ficava na Rua Haddock Lobo, para comprar uma joia e dar de presente a Dercy Gonçalves.
Isto foi durante toda a vida em que Dercy foi contratada pelo SBT.
Dercy morreu contratada pelo SBT.
Existiu um fato que ninguém contou e que eu vou revelar aqui para vocês.
Um dia, a Hebe, sabe-se lá o motivo, n ão queria mais Dercy Gonçalves sendo entrevistada em seu programa. Ninguém soube o motivo.
Mas Silvio sabia que Hebe não queria Dercy em seu programa.
E Silvio queria fazer uma homenagem a Dercy Gonçalves.
Silvio telefonou para Ratinho para que ele fizesse um programa especial para Dercy.
Ratinho, de imediato, disse a Silvio que Dercy era mais o perfil do programa da Hebe.
Foi quando Silvio disse a Ratinho que, se ele quisesse que Dercy fosse à Hebe, teria telefonado para a Hebe.
Ratinho entendeu o recado e fez um grande programa especial para Dercy Gonçalves.
Foi a última participação de Dercy em um programa de TV.