Reprodução/Instagram Patrícia Ribeiro

Patrícia Ribeiro, de 44 anos, garante ser possível sentir prazer sexual após a cirurgia de redesignação sexual.

Ela foi a primeira mulher trans a realizar o procedimento pelo Serviço Nacional de Saúde de Portugal, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O médico João Décio Ferreira foi o pioneiro de Portugal.

Patrícia diz que a cirurgia durou mais de dez horas e que ela demorou dois meses para se recuperar.

“Há duas décadas, fui a primeira mulher transgênero a realizar a cirurgia de redesignação de sexo em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, em Lisboa, no Hospital de Santa Maria, pelo Dr. João Décio Ferreira”, conta.

O tempo passou e a tecnologia se aperfeiçoou ao longo dos anos.

E o conhecimento do ser humano também evoluiu na medicina e na tecnologia.





Hoje, na China, você fica um minuto em frente a um computador e tem toda uma análise feita sobre o seu corpo.

Infelizmente, isto não existe no nosso país, onde os políticos gostam de usar o dinheiro para a corrupção.

Mas, um dia, o nosso país também vai ter o desenvolvimento da tecnologia e o povo vai ser bem servido.