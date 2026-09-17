Divulgação Angela Pimentel

Depois de mais de quatro décadas dedicadas ao estudo e ao ensino da etiqueta, a escritora e consultora brasileira Angela Pimentel, de 74 anos, deu um novo passo em sua trajetória: levou a Paris a versão francesa de sua obra Um Convite à Etiqueta.

Intitulada Une Invitation à l’Étiquette, a edição foi apresentada em 5 de setembro, no Hotel Marignan Champs-Élysées, durante uma noite de autógrafos que reuniu aproximadamente 50 convidados, entre jornalistas, influenciadores, empresários, profissionais do mercado de luxo e representantes da comunidade brasileira na França.





O hotel é de grande classe, com vista para a Torre Eiffel, e tem um café da manhã com framboesas que fazem os brasileiros se apaixonarem.

Mais do que cenário do lançamento, Paris representa parte fundamental da narrativa da obra. Reconhecida por sua tradição de savoir-vivre e por sua influência histórica sobre os códigos sociais do Ocidente, a capital francesa recebeu a visão de uma autora brasileira que propõe retirar a etiqueta do campo da formalidade e aproximá-la dos desafios da vida contemporânea.

“Levar este livro a Paris representa o encontro entre uma tradição histórica e uma reflexão muito atual. A etiqueta não pode permanecer presa ao passado. Ela precisa nos ajudar a lidar com as relações, a tecnologia, as diferenças culturais e as novas formas de comunicação”, afirma Angela.