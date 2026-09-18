Reprodução/Instagram Luiza Ambiel anuncia venda de água do seu banho.

A apresentadora e atriz Luiza Ambiel, de 54 anos, ex-garota da Banheira do Gugu, conta que levou um tempo para voltar completamente à vida normal depois de participar da 12ª edição do reality A Fazenda, em 2020. Mesmo de volta para casa e à rotina fora das câmeras, ela diz que ainda se pegava analisando pessoas e situações como se continuasse sob a pressão do confinamento. Foi essa sensação que passou a chamar, de maneira pessoal, de “síndrome do pós-confinamento”.

Luiza diz que percebeu isso nas situações mais banais do dia a dia. “Eu desconfiava de todo mundo. Às vezes, a pessoa estava falando comigo normalmente e eu já pensava: ‘Será que ela está falando a verdade?’. Eu fui tão briguenta, tão barraqueira, levei as coisas aos extremos. Mas, depois de analisar tudo com calma e ver como as coisas se ajeitaram, já não penso mais assim. Boa parte da responsabilidade por hoje eu me sentir melhor foi graças ao público que me apoiou depois que saí de lá”, conta.





O apoio do público, segundo Luiza, também ajudou a rever a forma como enxergava a própria passagem pelo reality. A atriz conta que, por algum tempo, associou seus conflitos e momentos de maior exposição à eliminação, mas mudou essa percepção ao perceber que justamente algumas dessas situações haviam criado identificação com quem acompanhava o programa. “Eu sou muito grata ao público, porque eles me ajudaram a voltar ao normal. Quando tomei coragem, cheguei a perguntar para algumas fãs: ‘Como vocês podem gostar de mim? Eu fui tão barraqueira lá dentro, fiz aquela reunião de condomínio...’. Foi aí que comecei a entender que as pessoas tinham gostado justamente de coisas pelas quais eu me culpava”, afirma.

Com uma nova temporada, Luiza diz que hoje entende melhor o impacto que aquele período teve nela. “O programa acaba para o público naquele dia, mas, para quem esteve lá dentro, leva mais tempo para sair emocionalmente. Aos poucos, fui entendendo que nem toda conversa tinha uma segunda intenção e que eu não precisava mais ficar desconfiando de tudo. Eu saí da sede rápido, mas demorei um pouco mais para sair de lá por dentro”, conclui.