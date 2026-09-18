Reprodução SBT Pelé chorou no palco



Aconteceu em um Programa do Ratinho.

O Ratinho convidou os principais jogadores do Santos da década de 60. E lá estava o Pelé, com muita simpatia em meio aos outros jogadores que atuaram com ele.

Depois de muita conversa e muita brincadeira, uma surpresa aconteceu no palco.

Ratinho convidou para o programa o saudoso humorista Ronald Golias, uma lenda da TV que, na época, fazia A Praça é Nossa.

Então, o Golias entra no palco com a camisa do Corinthians. E é muito aplaudido.

O Golias, então, convoca o Pelé para o centro do palco e começa a lembrar ao Pelé o dia em que ele foi à Família Trapo participar do programa.

Então, Golias lembrou que aquele programa foi uma data muito especial na vida dele.





E, não mais do que naquele momento, o Golias começa a se emocionar na frente do Pelé.

Jamais o Golias tinha se emocionado em público.

A cena que aconteceu foi um marco na história da TV.

Quando viu o Golias se emocionar, o Pelé não segurou as lágrimas, que começaram a rolar por sua face de maneira incrível.

Até o Ratinho se emocionou com aquilo que aconteceu.

Esta cena foi uma coisa linda da TV.

Às vezes, a TV até tem coisas boas.