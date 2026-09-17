Divulgação Kerolay Chaves





A influenciadora Kerolay Chaves, de 25 anos, atual Miss Bumbum Brasil, revelou que batizou os vibradores de sua coleção com nomes de jogadores de futebol. Entre os escolhidos estão Cristiano Ronaldo e Neymar, associados por ela a características que enxerga na imagem pública de cada atleta.

A brincadeira começou conforme a coleção foi crescendo e Kerolay passou a diferenciar cada modelo de uma maneira própria. “Eu olhava para um e pensava em força, outro parecia mais vaidoso, outro tinha uma energia mais imprevisível. Quando percebi, já estava dando nomes para todos e criando praticamente uma escalação”, conta.





Cristiano Ronaldo e Neymar acabaram se tornando dois dos nomes mais marcantes. “O Cristiano tem aquela imagem de disciplina, intensidade e foco. O Neymar já me passa uma coisa mais irreverente, mais solta. Fui associando essas características e escolhendo os nomes. Hoje, quando olho para as caixas, já sei exatamente quem é quem”, afirma.

Kerolay conta que passou até a identificar as embalagens para não se confundir e admite que a brincadeira transformou a coleção em uma espécie de escalação particular. “Hoje eu não escolho mais simplesmente um vibrador. Eu olho para as caixas e penso em quem vai entrar em campo. A brincadeira foi longe demais, porque agora eu realmente sei quem é quem”, conclui.