Mais do que colocar mulheres no palco, o Festival Divas do Samba vem construindo, há mais de uma década, uma rede de oportunidades para mulheres que atuam na cadeia produtiva da cultura. Concebido, produzido e realizado por mulheres, o projeto já reuniu mais de 15 mil pessoas e chega a uma nova edição em Brasília nos dias 26 e 27 de setembro, na CAIXA Cultural, com programação gratuita que reúne música, formação, empreendedorismo e ações de acessibilidade. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e, principalmente, fortalecer a presença feminina em diferentes áreas do setor.
A iniciativa nasceu como um projeto dedicado ao samba e, ao longo dos anos, passou a incorporar ações de formação profissional, empreendedorismo, geração de renda e inclusão. Até a terceira edição, 60% da equipe era formada por mulheres. Em 2024, esse número chegou a 82%, e a meta para as próximas edições é alcançar 90% de participação feminina na equipe.
“A gente entende que o protagonismo feminino não está apenas em quem sobe ao palco. Ele também está na produção, na técnica, na comunicação, na gestão, na curadoria e em todas as áreas que fazem um projeto cultural acontecer. Com o tempo, entendemos que também precisávamos criar caminhos para que essas mulheres pudessem se profissionalizar, empreender, gerar renda e conquistar mais autonomia e liberdade financeira. É importante que elas se reconheçam nesses espaços e percebam que existe lugar para elas na música, no samba e em toda a cadeia da cultura. O empreendedorismo também é uma ferramenta para que essas mulheres possam construir suas próprias trajetórias”, afirma Ellen Oliveira, idealizadora do Festival Divas do Samba.
Cultura como caminho para geração de renda
A proposta de fortalecer a autonomia feminina aparece em diferentes frentes do festival. Além da contratação de profissionais para a realização do evento, o Divas promove atividades formativas gratuitas e cria espaços para que mulheres empreendedoras possam apresentar e comercializar seus produtos. Na edição deste ano, por exemplo, a programação inclui uma feira com 10 marcas locais lideradas por mulheres do Distrito Federal, reunindo produtos autorais como jóias, roupas, acessórios e obras de arte. O projeto também realiza uma Feira de Empreendedorismo Feminino, integrada à programação como uma das estratégias de fortalecimento da economia criativa e geração de renda. As expositoras recebem o espaço e a estrutura para participar, sem cobrança de taxas. A iniciativa também contempla uma Feira Afro, ampliando o espaço para empreendedoras apresentarem seus trabalhos e fortalecendo a valorização da identidade e da produção cultural negra.
“Os debates promovidos pelo festival também reforçam a importância de qualificar essas mulheres para o mercado de trabalho. Por isso, assumimos o compromisso de sempre ampliar as oficinas e atividades formativas”, conta Ellen Oliveira.
O Divas do Samba ocupa Brasília com programação gratuita nos dias 26 e 27 de setembro, na CAIXA Cultural das 14h às 20h, com entrada gratuita