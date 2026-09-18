Tatiana Reis Divas do Samba









Mais do que colocar mulheres no palco, o Festival Divas do Samba vem construindo, há mais de uma década, uma rede de oportunidades para mulheres que atuam na cadeia produtiva da cultura. Concebido, produzido e realizado por mulheres, o projeto já reuniu mais de 15 mil pessoas e chega a uma nova edição em Brasília nos dias 26 e 27 de setembro, na CAIXA Cultural, com programação gratuita que reúne música, formação, empreendedorismo e ações de acessibilidade. A iniciativa busca ampliar o acesso à cultura e, principalmente, fortalecer a presença feminina em diferentes áreas do setor.

A iniciativa nasceu como um projeto dedicado ao samba e, ao longo dos anos, passou a incorporar ações de formação profissional, empreendedorismo, geração de renda e inclusão. Até a terceira edição, 60% da equipe era formada por mulheres. Em 2024, esse número chegou a 82%, e a meta para as próximas edições é alcançar 90% de participação feminina na equipe.





“A gente entende que o protagonismo feminino não está apenas em quem sobe ao palco. Ele também está na produção, na técnica, na comunicação, na gestão, na curadoria e em todas as áreas que fazem um projeto cultural acontecer. Com o tempo, entendemos que também precisávamos criar caminhos para que essas mulheres pudessem se profissionalizar, empreender, gerar renda e conquistar mais autonomia e liberdade financeira. É importante que elas se reconheçam nesses espaços e percebam que existe lugar para elas na música, no samba e em toda a cadeia da cultura. O empreendedorismo também é uma ferramenta para que essas mulheres possam construir suas próprias trajetórias”, afirma Ellen Oliveira, idealizadora do Festival Divas do Samba.

Divulgação Divas do Samba





Cultura como caminho para geração de renda

A proposta de fortalecer a autonomia feminina aparece em diferentes frentes do festival. Além da contratação de profissionais para a realização do evento, o Divas promove atividades formativas gratuitas e cria espaços para que mulheres empreendedoras possam apresentar e comercializar seus produtos. Na edição deste ano, por exemplo, a programação inclui uma feira com 10 marcas locais lideradas por mulheres do Distrito Federal, reunindo produtos autorais como jóias, roupas, acessórios e obras de arte. O projeto também realiza uma Feira de Empreendedorismo Feminino, integrada à programação como uma das estratégias de fortalecimento da economia criativa e geração de renda. As expositoras recebem o espaço e a estrutura para participar, sem cobrança de taxas. A iniciativa também contempla uma Feira Afro, ampliando o espaço para empreendedoras apresentarem seus trabalhos e fortalecendo a valorização da identidade e da produção cultural negra.

“Os debates promovidos pelo festival também reforçam a importância de qualificar essas mulheres para o mercado de trabalho. Por isso, assumimos o compromisso de sempre ampliar as oficinas e atividades formativas”, conta Ellen Oliveira.

O Divas do Samba ocupa Brasília com programação gratuita nos dias 26 e 27 de setembro, na CAIXA Cultural das 14h às 20h, com entrada gratuita