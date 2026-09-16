Divulgação Bella Mantovani

A influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, transformou o porta-malas do carro que usa nas corridas de aplicativo em uma academia móvel e passou a treinar em lugares inusitados pelas ruas de São Paulo. Halteres, elásticos, corda, colchonete e outros acessórios ficam permanentemente no veículo para que qualquer intervalo entre passageiros possa virar horário de exercício. Bella afirma que, desde que adotou a estratégia, há cerca de três meses, já perdeu quase 8 quilos.

A ideia começou depois que ela se cansou de pagar academia e não conseguir frequentá-la por causa da rotina sem horários definidos. Primeiro, Bella colocou apenas um elástico no carro para aproveitar os períodos livres. Depois, vieram os halteres, a corda, o colchonete e outros equipamentos. “Eu pagava academia e não ia. Sempre surgia uma corrida, uma gravação ou alguma coisa para resolver. Comecei levando um elástico, depois coloquei um halter, mais um equipamento e, quando percebi, já tinha montado uma mini academia dentro do carro. Em vez de esperar conseguir chegar à academia, comecei a treinar onde eu estivesse”, conta.





Em três meses, Bella diz ter eliminado quase 8 quilos e acumulado uma lista de lugares improváveis onde já colocou os equipamentos para fora do carro. “Já treinei perto da Marginal Pinheiros, em estacionamento, parque e até em posto de gasolina. Tem dia em que consigo fazer 40 minutos, mas também já fiz treino de 15 ou 20 minutos enquanto esperava a próxima corrida. Antes, eu ficava no celular esperando o passageiro ou o próximo chamado. Hoje, olho aquele intervalo e penso que dá para fazer alguma coisa”, afirma.

Para Bella, a experiência também mudou a maneira como encara a frase “não tenho tempo para malhar”. “Eu mesma falava que não tinha tempo porque achava que precisava separar uma ou duas horas do dia, chegar à academia e fazer tudo certinho. Minha rotina não funciona assim. Hoje, encontro o meu próprio tempo. Às vezes, são 20 minutos, às vezes, meia hora, às vezes, consigo mais. O importante é entender onde o exercício cabe na sua rotina e aproveitar esse tempo, em vez de esperar pelo momento perfeito”, conclui.