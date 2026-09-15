Reprodução/Internet Leo Dias deixará o comando diário do Melhor da Tarde no fim do ano



Algum tempo atrás, a TV tinha o José Luiz Datena, que mandava onde trabalhava.

Ele estava na TV Band e mandava lá, de verdade, fazia o que queria, inclusive se escalava para narrar futebol, tomando o lugar de outro jornalista.

O Datena fez o que desejou na TV Band, fez o que desejou no SBT, fez o que desejou na RedeTV! e depois saiu de todas.

Parece, eu digo parece, que ele é candidato a alguma coisa. E, no SBT e na RedeTV!, o Ibope dele era pífio.

Então, agora a gente tem o Leo Dias.

Ele entrou e saiu do jeito que quis da RedeTV!, foi para o SBT, onde foi recebido com honras de chefe de Estado, e saiu de lá quando desejou. Agora, foi para a TV Band, onde tinha um programa da tarde de péssimo Ibope, largou o programa e vai ficar com um programa da noite.

Aliás, é na mesma quarta-feira em que estava deixando para Luciana Gimenez. E, com certeza, o Ibope dele vai ser ruim. Ele está léguas de ser um apresentador de Ibope.

Qual o mistério do Leo Dias, que tanto faz e desfaz nos lugares por onde passa e fica tudo bem?

Ele até que é um cara competente como repórter, com excelentes pautas. Mas, para ser um bom apresentador de Ibope, falta muito.

Eu só estou falando do lado profissional de TV, não vou citar coisas pessoais.

E o Leo tem todo o direito de odiar o que eu escrevi sobre ele. É um direito dele.

Mas eu me pauto pelo Ibope, e o Ibope dele está longe de ser mediano.

E o seu programa de quarta-feira à noite na TV Band, se der 0,5, até que vai ser muito.

Mas eu defendo todo o direito dele de continuar na TV.