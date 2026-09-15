Reprodução/Internet Mariana Becker retorna à Globo como comentarista da Fórmula 1

Mariana Becker construiu sua trajetória profissional acompanhando de perto uma das maiores transformações do esporte mundial. Jornalista e referência na cobertura da Fórmula 1, ela reúne quase duas décadas de experiência dentro do paddock, uma carreira marcada pelo pioneirismo feminino no jornalismo esportivo e um olhar que ultrapassa os limites da pista.

Em 2026, Mariana inicia um novo capítulo profissional ao retornar à Globo como comentarista da Fórmula 1 in loco, acompanhando as corridas diretamente dos autódromos ao redor do mundo. A nova função amplia uma trajetória construída essencialmente no contato direto com pilotos, equipes, profissionais do automobilismo e com os bastidores de uma categoria que passou por profundas transformações nos últimos anos.

A relação de Mariana com o automobilismo começou antes mesmo da televisão. Em 2000, participou do Rally dos Sertões como navegadora e, posteriormente, competiu como piloto nas edições de 2002 e 2003. A experiência dentro de um carro de competição contribuiu para a construção de uma perspectiva particular sobre o esporte e se tornou parte importante de sua identidade profissional.





Foi em 2007 que sua carreira ganhou uma dimensão internacional, com a entrada na cobertura da Fórmula 1 pela TV Globo. Desde então, Mariana se consolidou como uma das principais jornalistas brasileiras especializadas na categoria, acompanhando diferentes gerações de pilotos, transformações tecnológicas, mudanças de regulamento e a evolução da relação entre esporte, televisão e público.

Uma trajetória pioneira

Ao longo de sua carreira, Mariana ocupou um espaço que historicamente era predominantemente masculino. Sua presença no paddock ajudou a ampliar a representação feminina na cobertura do automobilismo e abriu caminho para que outras mulheres também conquistassem espaço no jornalismo esportivo.

Mais do que estar presente em um ambiente internacional de alta competitividade, Mariana construiu sua autoridade a partir do trabalho jornalístico, da experiência acumulada e da capacidade de traduzir assuntos complexos para públicos diferentes. Essa característica permanece como um dos principais diferenciais de seu trabalho.

Sua cobertura combina o conhecimento técnico necessário para compreender a Fórmula 1 com uma abordagem capaz de aproximar o esporte de quem já acompanha a categoria há anos e também de quem está descobrindo esse universo.