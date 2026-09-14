Reprodução/Internet Galvão Bueno rompe com a N Sports e defende o SBT

A revista Veja conta um caso ruim que está acontecendo nos meandros do SBT: o SBT está sendo cobrado em R$ 40 milhões pela N Sports, que foi sua parceira na Copa do Mundo de 2026 e tinha o Galvão Bueno como sócio da N Sports. Aliás, a N era conhecida como a TV do Galvão.

O lado ruim é uma cobrança contra o SBT depois de serem feitas muitas cobranças extrajudicialmente.

A reportagem da Veja mostra uma situação ruim do SBT.



O outro lado é que o Galvão Bueno decidiu sair da sociedade com a N Sports e redigiu uma carta se dizendo contra a cobrança contra a família Abravanel, dona do SBT, antes e agora.

Isto tudo apareceu na revista Veja. Mas eu não posso deixar de fazer um comentário sobre a situação.

Primeiro, eu não acredito no futuro da N Sports, por falta de produto.

O que elas vão fazer no futuro que dê dinheiro? Se nem a ge tv, a tv Globo Esporte, tem um futuro promissor, o que dizer da NSports?

A outra coisa que eu penso, e se eu estiver errado eu abro o espaço para o Galvão Bueno contestar, é que se acontecer da TV Globo oficializar o convite para a volta do Galvão para a TV Globo, ele literalmente teria que sair da NSports por ser concorrente da SporTV.

Isto é o que eu entendi do que acontece no mercado, e, repito: se eu estiver errado e o Galvão quiser, ele pode dar a palavra dele. Se ele voltasse para a TV Globo, ele poderia continuar com a N Sports?

Eu penso que não.



Mas eu sou apenas um comentarista de fatos. E o espaço está aberto a quem quiser falar.











