Divulgação Jennifer Fabri

A influenciadora fitness Jennifer Fabri, 28 anos, natural de São Paulo, afirma seguir uma rotina alimentar baseada em ingredientes tradicionalmente associados ao efeito afrodisíaco. Adepta do chamado “Afrofit”, ela consome até 50 ostras por semana e também inclui cacau, pimenta e gengibre no cardápio, conciliando os objetivos físicos com uma alimentação voltada também à disposição sexual.

A ideia surgiu a partir de uma rotina fitness que Jennifer mantém há mais de dez anos. Com treino e alimentação já incorporados ao dia a dia, ela conta que começou a pesquisar mudanças no cardápio quando quis melhorar também a vida sexual sem abandonar a disciplina alimentar. “Eu já tinha toda uma rotina voltada para o corpo, então não queria simplesmente acrescentar qualquer coisa. Comecei a procurar alimentos que pudessem fazer parte da minha dieta e que também tivessem essa fama de estimular a disposição”, afirma.

Foi nesse processo que as ostras ganharam espaço e acabaram se tornando o ponto mais curioso da rotina. Além delas, Jennifer passou a consumir com frequência cacau, pimenta e gengibre, sempre conciliando esses ingredientes com a alimentação fitness. “As ostras foram o que mais entrou na minha rotina. Tem semana em que chego a consumir 50 unidades. Quando conto a quantidade, as pessoas sempre se assustam, mas hoje é um alimento completamente normal para mim”, diz.





Há quase seis meses seguindo a rotina, Jennifer afirma ter percebido diferença principalmente na disposição e no desejo sexual. Segundo ela, a intenção era encontrar uma alternativa que pudesse ser incorporada ao próprio estilo de vida, sem transformar a busca por mais libido em algo separado da alimentação. “Eu queria encontrar algo que funcionasse para mim quase como um Viagra natural, mas que estivesse dentro da minha própria rotina. Depois de alguns meses, senti uma diferença muito grande e percebi que fazia sentido continuar”, conclui.