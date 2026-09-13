Instagram Herberth de Souza



Em vídeo postado no Instagram, o ex-apresentador do SBT Herberth de Souza criticou duramente Bocardi, afastado do SBT depois de acusações contra sua filosofia.

O jornalista disse que Bocardi não tem humildade por agredir com palavras o SBT, que o acolheu depois de ele ter sido demitido pela TV Globo, e que ele, Bocardi, jamais poderia falar da TV Band, quando menosprezou o estúdio da TV Band durante o programa Melhor da Tarde.

Herberth de Souza apresentou o Aqui Agora em 2008, quando o programa era de verdade e tinha a direção de Albino Castro.

A atual versão do SBT nada tinha a ver com o Aqui Agora, a não ser o nome.





O despreparo da atual diretoria do SBT e de sua triste direção de jornalismo fez com que o atual Aqui Agora não apenas não fosse o verdadeiro Aqui Agora, mas também, por muitas vezes, perdesse até da TV Band em Ibope.

O SBT passa pela sua pior crise de jornalismo, com o diretor de jornalismo indicado por Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel.

O atual diretor de jornalismo está causando muito estresse no jornalismo da emissora.

Mas a proteção que ele tem de Fábio Faria impede que seja afastado e faz com que passe a ter um poder desproporcional dentro da emissora.

Infelizmente, o SBT passa por uma crise no departamento artístico, com Ibope abaixo da média da TV Record, e no departamento de jornalismo, com um ambiente que não é adequado a nenhuma emissora.

A diretoria do SBT não tem experiência para lidar com coisas assim e, então, fica ao sabor do tempo e dos fatos.

Seria importante que existisse alguém dentro do SBT, na sua diretoria, que soubesse pôr ordem na casa.

Mas isso não tem, infelizmente, e a situação fica do jeito que está.

As donas do SBT estão nas mãos do marido de Patrícia Abravanel.