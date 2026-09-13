Divulgação Rainha e musa do Carnaval

A musa da bateria Ritimão, Aline Azevedo, marcou presença no ensaio geral da Gaviões da Fiel, realizado em São Paulo. À frente da bateria, ela sambou muito e dividiu os holofotes com a rainha de bateria Sabrina Sato, que integra a escola desde 2004.

“Sabrina é uma rainha incrível e tem uma energia surreal. Admiro muito a forma carinhosa como recebe os fãs e a comunidade”, declarou Aline.

Para a ocasião, a musa escolheu um body prata e lilás, todo trabalhado com pedrarias, espelhos e franjas, combinado com uma sandália estilo gladiadora.

Na Gaviões da Fiel desde 2011, realizou um dos grandes sonhos de sua carreira no último Carnaval, ao assumir o posto de musa da bateria Ritimão, a convite do mestre Ciro e da diretoria.

“Carrego comigo não apenas a minha história, mas a de muitas meninas que sonham em estar aqui. É dedicação, respeito e amor pelo pavilhão”, afirma Aline.

Agora, a musa se prepara para viver uma nova fase à frente da bateria da Gaviões da Fiel, levando para a avenida sua paixão, experiência e dedicação ao Carnaval.