Reprodução A bolsa da Rainha



A Rainha em questão não é Rainha de Escola de Samba.

Eu estou falando da antiga Rainha Elizabeth da Inglaterra.

Ela poderia ter as bolsas que desejasse.

Poderia ter as mais incríveis bolsas do mundo.

Mas ela sempre foi muito discreta.

A bolsa que ela escolheu é uma obra de arte inglesa feita à mão, e o nome é Lauder.





Você até encontra a bolsa no mercado europeu.

Mas, no Brasil, só encontra usada, de alguém que comprou na Europa.

A Lauder, você vai pagar 5 mil euros.

Mas não pense em encontrar uma bolsa igual à da Rainha.

As bolsas da Rainha são feitas em cores especiais que só a Rainha tem.

Isto me lembra que, na antiguidade, só a Casa Real podia usar azul, porque cada tecido azul saía com uma cor diferente da outra.

Reprodução A bolsa da rainha





Então, as Rainhas eram vestidas com tecidos exclusivos.

Agora, a Rainha da Inglaterra usa bolsas que têm cores exclusivas, somente feitas para ela.

A Lauder até vende para você, mas tem que ser as cores que estejam à venda e nada iguais às da Rainha Elizabeth.

Pode ser uma frescura.

Mas Elizabeth, que foi para a frente de batalha na Guerra de 1941, merece todas as frescuras do mundo.