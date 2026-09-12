Reprodução Divulgação Marcio Garcia

Marcio Garcia, aquele que fez um fiasco na TV Globo em uma novela e não atuou mais, quer porque quer vender a sua mansão por R$ 250 milhões.

Ele deve estar brincando de casinha.

A mansão do moço está em um lugar pouco acessível e nem vale o que ele quer.

A casa vale o que tiver gente para pagar.

O que a gente viu de móveis da casa mais parece o prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Uma arquitetura fria, com um bando de gente trabalhando lá dentro.

Ele tinha lá o escritório dele. Será que ele se julga o máximo dos empresários do país?

Com este dinheiro, você compra em São Paulo coisas muito melhores.

Nem vou falar do Rio, onde existem mansões maravilhosas no Jardim Pernambuco, o mais exclusivo condomínio do país, no bairro do Leblon.

Lá, a mansão mais cara e muito mais linda de arquitetura foi negociada por 120 milhões.

Mas era uma senhora mansão, de uma classe incrível, protegida por seguranças armados do condomínio.

Mas a casa é do Marcio Garcia, e ele pede o que deseja.

Boa sorte ao Márcio. Depois de tanta bobagem que ele fez na área artística, eu vou lembrar vocês.

O Marcio Garcia trabalhava na TV Record em 2008 e não aceitou renovar com a TV Record porque ele queria fazer novela na TV Globo, e tinham dito a ele que, depois da novela, ele teria um programa de auditório.

A novela dele mostrou um ator mediano e que teve o seu papel até reduzido em cena.

Logo depois, ele brigou com a novelista e depois não deram mais nada para ele.

Agora eu soube que ele quer o programa da Eliana. Nem sei se é de verdade, mas a fonte que contou é boa.

Então, se realmente tirarem o programa da Eliana e derem ao Marcio Garcia, então a gente vai saber se é de verdade.

Quanto à casa dele, que ele tenha uma boa venda.