A semana de sabatinas entre os candidatos à Presidência da República mostrou nitidamente que Cesar Tralli não tem porte para ser âncora do Jornal Nacional.
A vez dele está longe de um âncora, e a sua postura na bancada fica aquém da postura de Renata Vasconcello s, e o Jornal Nacional deixou de ser a grande marca da TV Globo.
William Bonner, ao menos, tinha voz e postura, independentemente do que ele falasse. Mas, sem William Bonner, o Jornal Nacional já era.
Nem os dois outros que estavam cotados para substituírem Bonner, quer o Bocardi ou o outro jovem anteriormente cotado, os dois mandados embora da TV Globo, nenhum daqueles dois serviria para substituir William Bonner.
Os dois únicos nomes que teriam o porte seriam Márcio Gomes e William Waack.
Mas, por questões ideológicas, não dariam espaço a William Waack. E não tiveram a humildade de trazer de volta Márcio Gomes.
Este pessoal da TV Globo é estranho. Preferem fazer bobagem a reconhecer que estavam errados.
Então, agora, tentam impingir Cesar Tralli como se ele tivesse porte para o tal trabalho de âncora de TV.