Divulgação Meryl Streep e Pierce Brosnan



As redes sociais estão mostrando uma cena icônica do filme “Mamma Mia!”, que teve como protagonistas a incrível Meryl Streep e o lendário Pierce Brosnan.

O filme conta a história do casamento da filha de Meryl, que resolve convidar os três grandes namorados de sua mãe para descobrir de quem ela é filha.

E, na cena mais emocionante do filme, Meryl Streep canta.

A música, interpretada magistralmente por Meryl, que interpreta Donna, cantando “The Winner Takes It All”, do grupo ABBA, faz a plateia se emocionar.

A própria Meryl se emociona de verdade no filme, e Pierce também vai às lágrimas.

A fisionomia de cada um em cena é uma aula de cinema. Cada dia mais, menos atores do padrão deles estão existindo.





Além da TV aberta, que a cada dia tem menos atores de qualidade, no cinema isso é a mesma coisa, com cada vez menos bons atores de verdade e, a cada dia, mais gente metida a atuar aparece em cena, sabe-se lá de onde.

Atrizes como Meryl Streep, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Ingrid Bergman, Isabella Rossellini e Elizabeth Taylor não têm sucessoras.

Nem vamos citar Vivien Leigh, Rita Hayworth ou até Julie Andrews.

Grandes atores e atrizes estão cada dia menos presentes no cinema e na TV.