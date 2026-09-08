Instagram Emelly Souza

A influenciadora baiana Emelly Souza, de 24 anos, afirma ter percebido uma diferença no alcance de suas publicações no Instagram ao alternar entre uma lace loira e uma morena. Segundo ela, os conteúdos em que aparece loira costumam ter desempenho superior, o que despertou sua curiosidade sobre até que ponto uma mudança no visual pode influenciar a reação do público nas redes sociais.

A percepção começou durante uma transição capilar. Emelly, que vinha aparecendo morena, passou a usar uma lace loira e começou a notar que o mesmo tipo de conteúdo apresentava resultados diferentes, principalmente no Instagram. “Eu não mudei o tipo de conteúdo que fazia, só passei a aparecer loira. Foi aí que comecei a perceber que as publicações estavam chegando a mais pessoas e resolvi prestar mais atenção nos números”, conta.





Ao comparar os conteúdos, Emelly diz ter percebido que a diferença ia além das curtidas. Alcance, visualizações e a circulação das publicações passaram a chamar sua atenção sempre que aparecia com o visual loiro. “O que mais me chamou atenção não foi só ter mais curtidas. Foi perceber que essas fotos circulavam mais. Aí comecei a me perguntar se era apenas uma preferência do público pelo loiro ou se essa reação também acabava influenciando a entrega”, afirma.

Mesmo com a diferença nos números, Emelly diz que não pretende definir a própria aparência com base no desempenho das publicações. A experiência, no entanto, fez com que passasse a observar com mais atenção a relação entre imagem e alcance nas redes. “Eu não vou escolher uma cor de cabelo só porque entrega mais. Mas agora presto atenção em como pequenas mudanças no visual podem provocar respostas completamente diferentes do público. Isso foi o que mais me surpreendeu”, conclui.