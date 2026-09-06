Instagram Adriana Santos



A baiana Adriana Santos, de 47 anos, transforma experiência e paixão pelo samba em novos caminhos na avenida. Para o Carnaval de 2027, a sambista foi anunciada como Musa da Colorado do Brás, uma das tradicionais escolas de samba de São Paulo, dando início a mais um capítulo de uma trajetória construída ao longo de anos de dedicação à folia.

Nascida na Bahia, Adriana carrega a identidade e a ancestralidade de suas raízes, que se encontram com a paixão pelo Carnaval paulistano. Mais do que ocupar um lugar de destaque, sua trajetória é marcada pela passagem por diferentes comunidades, pavilhões e gerações do samba.





Sua história no Carnaval de São Paulo começou em 2009, na Águia de Ouro, onde viveu os primeiros capítulos dessa caminhada. Dois anos depois, em 2011, assumiu o posto de Rainha de Bateria da Império da Vila, em Santos, ampliando sua presença na Baixada Santista, região onde sua história carnavalesca também permanece viva.

Em 2019, Adriana retornou à Águia de Ouro, retomando uma relação marcada por identificação e pertencimento. O ciclo chegou ao fim em 2025, depois de anos de desfiles, experiências e momentos que ajudaram a consolidar seu nome no Carnaval.

Mas foi em 2026 que sua trajetória ganhou um novo capítulo. Em uma verdadeira maratona de samba, Adriana encarou uma jornada tripla na avenida. Foi Rainha de Bateria da Império da Vila, Musa da Mocidade Unida da Mooca (MUM), que levou ao Sambódromo o enredo “Gèlèdés – Agbara Obinrin”, e também Musa da Escola de Samba Oba-Oba, agremiação da UESP que conquistou o título do Grupo de Acesso de Bairros e garantiu sua ascensão à divisão seguinte.