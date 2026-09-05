Reprodução/Instagram Karol Rosalin

A influenciadora fitness e ex-gerente de banco Karol Rosalin, de 26 anos, descobriu que um antigo cliente da época em que trabalhava no banco está hoje entre os assinantes que mais gastaram com seu conteúdo adulto. Segundo ela, o homem já desembolsou mais de R$ 50 mil entre assinaturas, vídeos, fotos personalizadas e outros conteúdos exclusivos.

A história começou quando Karol recebeu uma mensagem de um assinante que se apresentou como um antigo cliente da época em que ela trabalhava no banco. Na conversa, ele contou que havia sido atendido por ela e perguntou se ela ainda se lembrava dele.

“Ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha sido meu cliente na época do Itaú e perguntou se eu lembrava dele. Foi assim que eu descobri quem estava por trás daquele perfil”, afirma.





Karol conta que, pela quantidade de pessoas que atendia no banco, não consegue se lembrar de todos os clientes daquela época. A surpresa veio ao perceber que aquele antigo cliente estava entre os assinantes que mais gastaram com seu trabalho desde que iniciou a nova carreira.

“É difícil lembrar de todos os clientes que eu tinha no banco, porque eram muitas pessoas. Alguns acabam marcando mais do que outros, mas esse especificamente eu não lembrava. Quando percebi o quanto ele já tinha consumido do meu trabalho, aí sim fiquei surpresa”, afirma.

A coincidência entre as duas fases da carreira foi o que mais chamou a atenção de Karol.

“É estranho pensar que eu já cuidei da vida financeira dele e hoje ele gasta esse dinheiro comigo. Naquela época, nossa relação era totalmente profissional e eu jamais imaginaria que, anos depois, ele estaria acompanhando um lado tão diferente da minha vida. Acho que foi isso que mais me surpreendeu em toda essa história”, conclui.