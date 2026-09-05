Reprodução Cristian Cravinhos



O afastamento de Cristian Cravinhos, que fazia conteúdo adulto para um site, não causou espanto no mercado.

Aconteceu que ele tinha grande sucesso financeiro em seu trabalho, mas derrapou em suas atitudes.

Cristian cometeu um ato considerado inaceitável pelo site adulto, que foi mostrar um vídeo em que, ao lado de outros personagens, ele aparece com um taco de madeira fazendo coisas que não deveria fazer.

Eu não vou detalhar aqui as coisas, porque são tão reprováveis que ele deveria ter evitado fazê-las.





A atitude do site de afastar Cristian levou em consideração um histórico passado, em que ele foi condenado pela Justiça por um ato cometido exatamente com um pedaço de madeira.

Qualquer diretoria do site teria a mesma atitude de afastar Cristian, que deve estar arrependido do que fez.

Uma grande emissora de TV acabou por contar o que aconteceu, e isto foi pior ainda.

Cristian precisa repensar seus atos.