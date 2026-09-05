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Uma modelo búlgara, dona de um carro avaliado em R$ 50 milhões, foi vista com frequência em Mônaco, frequentando eventos do Hotel de Paris, um dos mais caros da Europa, com diárias que variam de R$ 15 mil a R$ 250 mil.

Mas o que fez um vídeo sobre a modelo, dona de um Bugatti, chamar a atenção não foi o preço do carro.

Em Mônaco, carros muito caros são uma constante na frente do Hotel de Paris.

Os manobristas costumam receber gorjetas de até US$ 300 para guardar os veículos.

Por isso, carros como Ferraris, Lamborghinis e Rolls-Royces são presença constante em vídeos feitos em frente ao Hotel de Paris.

O que surpreendeu, nesse caso, foi a simpatia sem precedentes da modelo.

Um pequeno garoto aproximou-se do carro quando ela ia buscá-lo para ir embora.

A modelo percebeu que o menino estava gravando tudo com o celular.

Eis que ela parou ao ver o garoto filmando e teve uma atitude rara.

Ela chamou o menino e perguntou se ele queria ver o carro por dentro.





O garoto nem acreditou no que estava acontecendo.

Ele foi até ela, e a modelo fez muito mais. Ela deixou o menino entrar no carro, sentar no banco do motorista e colocar as mãos no volante do automóvel de R$ 50 milhões. Depois, gravou o garoto dentro do carro com o próprio celular dele.

Aquela cena, além de demonstrar uma enorme humildade da modelo milionária diante do menino, fez com que ele se sentisse muito importante. É uma experiência que ele provavelmente jamais vai esquecer.

Eu já vi vendedor de carro importado ser grosseiro com um menino que acompanhava o pai em uma loja.

A modelo, ao contrário, e justamente por ser a dona do carro, fez o oposto do vendedor.

Com sua simpatia, ela proporcionou a um menino um momento de grande felicidade.

Isso é gente.