Reprodução Instagram Xuxa e Ney Matogrosso



Não convidem para o mesmo jantar Xuxa e Ney Matogrosso.

Ney está indignado com as palavras de Xuxa sobre ele. Xuxa teve a ousadia de dizer que ninguém critica as roupas de Ney por ele ser homem e que ela foi criticada por ser mulher.

Isso é de uma insensatez inaceitável vindo de uma personalidade pública de sucesso como Xuxa.

E Ney, com toda a razão, achou um absurdo o que ela disse.

Ela foi muito criticada por aparecer no palco de seu show com uma roupa ousadíssima, que deixava a virilha à mostra.

Mas isso sempre acontece quando o público quer criticar seus ídolos.

As roupas que um ídolo usa sempre são alvo de críticas. E Xuxa não está imune a elas.

Não tem nada a ver com etarismo, que é o preconceito contra pessoas mais velhas. Jamais isso aconteceu com Xuxa.

Ela é amada pelo público, e tão amada que lotou os estádios de futebol onde fez shows incríveis.

Mas as críticas sempre fazem parte do show e nada têm a ver com a idade de Xuxa nem com o fato de ela ser mulher.

Além de falar bobagem e ser contestada por Ney Matogrosso, Xuxa acabou se vitimizando, o que é outra insensatez para uma mulher que tem a fama e o sucesso que ela tem.

Uma mulher que lotou todos os estádios onde fez shows não tem por que se vitimizar.

Mas ninguém é perfeito, e Xuxa até tem o direito de falar bobagem.