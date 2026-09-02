Reprodução/Instagram - 14.03.2024 Carol Nakamura realizou procedimento estético no bumbum



Carol Nakamura está feliz e se sentindo como se tivesse ainda 18 anos.

Ela fez um ajuste na região íntima. Ela teve a coragem que muitas gostariam de ter.

Aos 43 anos, ela diz se sentir com 18 depois de passar por um ajuste feito com laser.

Ela não se esquiva de falar sobre o assunto, que ainda é tabu para muitas mulheres.

Ela postou um vídeo no Instagram falando sobre o assunto e diz que se surpreendeu com o que aconteceu.

Ela conta que, durante muito tempo, as mulheres tiveram vergonha de dialogar sobre o assunto, mas ela está feliz com tudo o que houve.





Ela entende que a saúde íntima vai além dos exames e defende que o que precisa ser feito deve ser encarado com naturalidade.

Lógico que existem muitas mulheres que são contra o que ela fez porque acham não ser necessário.

Mas cada mulher tem uma maneira diferente de encarar as coisas.

Se, para ela, o que fez faz parte da saúde íntima, a gente tem que respeitar.

Mas a maioria não tem nem dinheiro nem vontade de fazer.

O grande debate está em saber até onde vai a vaidade e até onde vai o amor-próprio, e se isso afeta.

Ninguém é dono da verdade absoluta.

Então, cada um faz o que quer de seu corpo e de sua vida.

O importante é se sentir feliz com a vida que leva.