Arquivo Roberto Marinho



Muitos dizem que o maior homem da história da TV foi Silvio Santos. Outros dizem que foi Assis Chateaubriand. Mas eu digo que foi Roberto Marinho, e digo os motivos.

Assis Chateaubriand teve o mérito de ser um homem de grandes realizações e de ter criado a TV no nosso país. F oi em 1950 que ele criou a TV.

Assis foi o maior proprietário de TVs, rádios e revistas da história. Teve uma importância muito grande no cenário político.

Mas, depois de sua morte, em 1968, os problemas do grupo de comunicação começaram. A TV Tupi teve apenas 30 anos de vida e, muito antes disso, depois da sua morte, o poderio dos Diários Associados já tinha se diluído.

Silvio Santos teve o grande mérito de ser o primeiro artista a ser dono de uma TV aberta e, paralelamente, foi o maior comunicador da história. Dificilmente vai aparecer outro do estilo dele.

Sua TV já tem anos, não tantos quanto a TV Globo, mas muito mais que a TV Tupi. E seu poderio na área de comunicação foi bem limitado a partir do momento em que ele decidiu não disputar mais a liderança.

Roberto Marinho criou a Rede Globo em 1965, após comprar a TV Paulista, de São Paulo.

E, depois de uma tentativa frustrada de montar a TV Globo sozinho, acabou contratando Walter Clark e Boni para o comando da TV e se afastou até da sede da TV.

Roberto Marinho ficava no jornal. Quando precisava falar com Walter Clark ou Boni, mandava que os dois fossem até o jornal.

Quando houve o problema entre Walter Clark e um general, nos anos 70, teve a rapidez de afastar Walter Clark e nomear Boni para comandar tudo.

E, com Boni no comando, é que tudo começou de verdade.

Precisou acontecer o fechamento da TV Excelsior, líder em novelas e shows, para que a TV Globo se afirmasse.





Quando, em 1980, a TV Tupi acabou, então todo o elenco foi levado para a TV Globo, que se transformou no maior elenco de novelas do país.

Enquanto esteve à frente do comando da TV Globo, tudo ia bem. Roberto Marinho confiava em Boni, que era o único comandante da TV.

Quando Roberto Marinho se afastou e deixou seu filho Roberto Irineu em seu lugar, então as coisas começaram a ficar ruins.

Por ciúmes de Boni, que foram acumulados através dos anos, Roberto Irineu afastou Boni e, dali em diante, uma série de bobagens aconteceram na TV Globo.

A pior situação aconteceu quando a TV Globo passou a dever uma fortuna em impostos e João Roberto, irmão de Roberto Irineu Marinho, foi até Dilma Rousseff e ajustou um desconto de 50% para pagar o imposto.

Depois disso, foi a venda da Globosat para Carlos Slim, que criou a Claro, que fez com que a TV Globo passasse a ter dinheiro em caixa.

O caixa líquido que aparece no relatório financeiro da TV Globo é exatamente desta venda.

Hoje, a TV Globo está sólida financeiramente e nada do que dizem contra ela é verdade.

Então, Roberto Marinho foi, sim, o maior homem das TVs do país.

Já passaram dos 60 anos o seu império e o seu poderio na televisão.