Instagram Cintia Chagas com Rubens Barrichello



Cintia tem relacionamentos-relâmpago. Ao menos é o que eu vi acontecer.

E, em um deles, quando estava com um deputado, ela fez um vídeo ironizando as donas de casa que tinham maridos que ela considerava feios.

Mas esses maridos que Cintia considerava feios eram os provedores das donas de casa, davam o afeto de que elas precisavam e ficavam com elas até o fim da existência.

Então, eu me pergunto se Cintia mudou tão radicalmente de filosofia de vida, já que ironizava as mulheres que não tinham maridos bonitos.

Quem pensa que Rubens Barrichello é um cara passivo está muito enganado.





Barrichello é uma pessoa bem-sucedida e tem uma personalidade muito forte. Não pensem que ele vai ser carneirinho da Cintia, porque não vai.

Ela vai ter que se adaptar e aceitar quando ele disser não. Ela vai ter que aprender a ser companheira dele.

Pode dar certo? Até pode, se ela entender que vai ter que se adaptar bem às condições de vida e à personalidade de Rubens.

Muita gente aposta que a relação vai durar o tempo de uma curva da pista.

Eu acredito que pode dar certo por um tempo, o tempo que ela quiser ter uma relação de verdade e não desejar fazer teatro para aparecer na mídia.

O tempo não fica na porta; mesmo tarde, o tempo vai entrando. O tempo assim se comporta, tal qual um vento galopante.