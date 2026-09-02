Arquivo pessoal Rei de Goiás se casa com irmãs gêmeas



O caso que vou mostrar é curioso em um mundo onde a monogamia é uma constante.

Um homem de Goiás, de nome Maycom, casou-se com a rainha dos rodeios de Goiás e passou a ser conhecido como o Rei de Goiás.

Mas o caso dele é mais interessante no momento em que ele estava namorando com uma mulher que tinha uma irmã gêmea. Aconteceu que Maycom se apaixonou também pela irmã.

Mas, ao invés de guardar para si que havia gostado da outra também e ser infeliz no futuro, ele contou logo o que sentia por elas.

Foi sincero desde o começo. As duas conversaram entre si e pediram ajuda à mãe delas para decidir alguma coisa. A mãe entendeu tudo e permitiu que as duas se casassem com Maycom.

Então, além de Maycom ser o Rei de Goiás, ele acabou sendo o marido de duas lindas mulheres.

Ele teve um filho com a primeira, um menino que já tem 11 anos, e depois teve outro filho com a outra, um menino de 5 anos.

Todos moram na mesma casa. E um detalhe é que a mãe delas passou a ser amada por Maycom pelas comidas que ela faz para eles.

Maycom se sente tão feliz com todos na casa, podendo ser um provedor de todos. Aqui vai um detalhe para as pessoas entenderem.

Bem lá no passado, existiam muitas mulheres e poucos homens. E essas mulheres se reuniam em família e se ofereciam para ser mulheres de um único homem que pudesse prover as necessidades delas, que, lá no passado, eram a alimentação.

Do mesmo jeito que existe o caso de Maycom, existem muitos outros casos no nosso país.

E podem ter a certeza de que o principal objetivo é o medo do futuro e de que a escassez esteja presente na vida delas.