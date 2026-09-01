Divulgação Edwin

Edwin Luisi estreia “Eu Sou Minha Própria Mulher” em 11 de setembro no Teatro FAAP. Apresentação segue até 29 de novembro, as sextas e sábados às 20h e aos domingos às 17h.

Com texto de Doug Wright (Prêmio Pulitzer) e direção de Herson Capri, a apresentação conta com 70 minutos de duração e os ingressos serão vendidos por R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).

Quase duas décadas após sua celebrada estreia, o premiado monólogo “Eu Sou Minha Própria Mulher” ganha uma nova vida nos palcos.

A peça resgata a memória de Charlotte von Mahlsdorf (1928–2002), travesti alemã que sobreviveu à opressão do nazismo e do regime comunista. Trata-se de um retrato sobre a audácia de existir e resistir contra todas as forças da história.





A peça, que, em sua primeira montagem, rendeu a Edwin Luisi os prêmios Shell e APTR de Melhor Ator, além do Prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo, discute temas ainda mais atuais nos dias de hoje, como a LGBTfobia e o totalitarismo.

“Eu Sou Minha Própria Mulher” é um dos maiores sucessos do teatro contemporâneo brasileiro. Com texto do dramaturgo texano Doug Wright, vencedor do Prêmio Pulitzer, o solo consagrou-se como um marco na longa carreira de Edwin Luisi, que acumula dezenas de peças, pelas quais já ganhou os prêmios Shell, Mambembe, APCA, APTR, Governo do Estado do Rio de Janeiro e Quality Brasil de Melhor Ator.