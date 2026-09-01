Richard Gere continua causando polêmica com as gravações de seu filme Assimetria.
No filme, ele faz o papel de um escritor de 70 anos que quer seduzir sua assistente, de 28 anos.
Se o leitor ou a leitora for passear por Nova York e Manhattan, poderá encontrar Richard Gere na rua, gravando o filme.
Se você for leitor e gostar de atrizes novinhas, vai se apaixonar pela atriz que faz o papel de Alice, assistente de Richard Gere. Ninguém sabe quando o filme vai chegar aos cinemas. Mas não importa. Vai valer a pena ver o filme.
Ele lembra muito o filme "Um Homem, Uma Mulher", de Claude Lelouch, que foi um sucesso nos anos 1960.
Mas este, do Richard Gere, é mais interessante. Os atores e as atrizes são tão bonitos quanto os do passado. Mas o roteiro de agora é muito mais interessante.
Sim, vai ter muita polêmica. Mas vai valer a pena, até pela polêmica.
E Richard já foi convidado para fazer a outra parte de Uma Linda Mulher.
Vamos ver os filmes e nos divertir.