Richard Gere chegou a ser indicado ao Globo de Ouro, mas
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Richard Gere chegou a ser indicado ao Globo de Ouro, mas "A Negociação" acabou esquecido

Richard Gere continua causando polêmica com as gravações de seu filme Assimetria.

No filme, ele faz o papel de um escritor de 70 anos que quer seduzir sua assistente, de 28 anos.

Se o leitor ou a leitora for passear por Nova York e Manhattan, poderá encontrar Richard Gere na rua, gravando o filme.

Se você for leitor e gostar de atrizes novinhas, vai se apaixonar pela atriz que faz o papel de Alice, assistente de Richard Gere. Ninguém sabe quando o filme vai chegar aos cinemas. Mas não importa. Vai valer a pena ver o filme.


Ele lembra muito o filme "Um Homem, Uma Mulher", de Claude Lelouch, que foi um sucesso nos anos 1960.

Mas este, do Richard Gere, é mais interessante. Os atores e as atrizes são tão bonitos quanto os do passado. Mas o roteiro de agora é muito mais interessante.

Sim, vai ter muita polêmica. Mas vai valer a pena, até pela polêmica.

E Richard já foi convidado para fazer a outra parte de Uma Linda Mulher.

Vamos ver os filmes e nos divertir.

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