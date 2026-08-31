Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo São Paulo sedia seminário sobre eletromobilidade e Zona de baixa emissão







Em um momento decisivo para a sustentabilidade urbana e a transição energética, a Associação Viva o Centro e a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas do Município de São Paulo (Seclima), com o apoio da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e do Instituto de Engenharia, realizarão o seminário “Eletromobilidade e Zona de Baixa Emissão (ZBE) na Região Central de São Paulo”, no dia 8 de setembro de 2026. O evento ocorrerá no Paço das Artes, no Centro de São Paulo, com o slogan “Ideias que movimentam o futuro. Soluções que transformam o Centro”.

O seminário reunirá autoridades como o Prefeito Ricardo Nunes, secretários municipais, gestores públicos, especialistas e investidores, para discutir soluções ambientais e de mobilidade urbana, que podem contribuir com a Revitalização da Região Central da capital paulista e inspirar a implementação das ações em outras regiões do estado e do país.

“A criação de uma Zona de Baixa Emissão no Centro de São Paulo é uma medida ambiental pioneira e um poderoso vetor de requalificação urbana, para atrair novos investimentos. Queremos unir a frota limpa ao resgate socioeconômico e à qualidade de vida no coração da nossa cidade”, afirma Edison Farah, presidente da Associação Viva o Centro.

A eletromobilidade pode se tornar um dos principais aceleradores da requalificação do Centro de São Paulo. A implantação de uma Zona de Baixa Emissão combina redução da poluição e melhoria da qualidade de vida com novas oportunidades de negócios, estimulando investimentos, atraindo empresas inovadoras e gerando empregos qualificados.

A habitação também tem muito a ganhar. Um centro mais silencioso, acessível e saudável irá ampliar a circulação de pessoas e fortalecer o comércio local, a gastronomia, o turismo e as atividades culturais e sociais.





Destaque do evento

Incentivos à frota elétrica e infraestrutura de carregamento: Ampliação de eletropostos, estímulo à logística urbana limpa (última milha) e avanço da frota limpa.

Regulamentação e políticas públicas de ZBE: Marco regulatório, incentivos fiscais e diretrizes para restrição progressiva de veículos poluentes no perímetro central.

Requalificação urbana: Impactos da melhoria da qualidade do ar na valorização do comércio local, no turismo, na atração de novas empresas e moradores.

Exibição de veículos elétricos, incluindo o “carro voador” eVTOL e novas formas de recarga.



Agenda | 8 de setembro de 2026

8h30 – 09h00 Credenciamento e café

09h00 – 09h15 Abertura institucional

09h15 – 10h20 Painel 1 – Eletromobilidade na Região Central de São Paulo e Zona de Baixa Emissão

10h20 – 11h40 Painel 2 – A Eletromobilidade no Transporte Público, Logística e Serviços Urbanos

11h40 – 12h35 Painel 3 – Escolas de Ensino Superior: Preparando o Futuro da Mobilidade Elétrica

12h35 – 12h50 Encerramento e próximos passos

Serviço: Seminário “Eletromobilidade e Zona de Baixa Emissão (ZBE) na Região Central de São Paulo”

Data: 8 de setembro de 2026 (terça-feira)

Horário das Palestras: 09h00 às 13h00

Horário da Exposição: 09h00 às 15h00

Local: Paço das Artes – Av.São João, 281, Centro de São Paulo (SP).