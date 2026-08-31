Instagram Marina Ruy Barbosa

Poucos penteados têm uma relação tão próxima com os tapetes vermelhos quanto o coque. Presente há décadas em premiações, festivais de cinema e grandes eventos de moda, o clássico atravessa temporadas sem perder espaço e continua sendo uma escolha recorrente entre algumas das mulheres mais acompanhadas do mundo. No Brasil, Marina Ruy Barbosa apostou em uma nova interpretação do visual para cruzar o tapete vermelho da 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado, realizado na sexta-feira, 14 de agosto.

Para a ocasião, a atriz escolheu um coque com tranças e risca central, combinação que parte de uma construção tradicional, mas ganha personalidade nos detalhes. Enquanto a divisão ao meio deixa a frente do cabelo mais limpa e valoriza o rosto, o trançado adiciona textura à parte presa e transforma uma escolha conhecida em uma produção com mais informação de beleza.





A força do coque está justamente nessa capacidade de mudar sem abandonar sua essência. Ao longo dos anos, ele já apareceu alto, baixo, volumoso, perfeitamente alinhado, com fios soltos ou em versões mais esculturais. Em 2026, segue ocupando os grandes eventos internacionais e mostrando que não depende de um movimento pontual para permanecer relevante.

No Met Gala deste ano, por exemplo, Hailey Bieber escolheu um coque baixo e polido para acompanhar seu look Saint Laurent, enquanto Cara Delevingne apostou em um chignon mais estruturado. Anne Hathaway apareceu com uma versão alta, e Julianne Moore levou ao evento um coque alinhado para trás, reforçando como diferentes interpretações do mesmo clássico conseguem acompanhar propostas completamente distintas. Zendaya também recorreu ao cabelo preso em 2026, usando um coque sleek em sua passagem pela CinemaCon.

É nesse repertório que se encaixa a escolha de Marina em Gramado. No lugar de reinventar completamente o penteado, o look usa elementos atuais para dar outra cara a uma fórmula que já funciona. As tranças quebram a uniformidade do coque, enquanto a risca central mantém o resultado elegante e deixa o conjunto equilibrado para o tapete vermelho.