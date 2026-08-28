Divulgação Simetria perfeita

Gisele Bündchen lidera um ranking que reuniu dez celebridades brasileiras a partir de fotos públicas em que aparecem descalças nas redes sociais. A seleção levou em conta o resultado estético das imagens e a forma como os pés se integram ao restante do corpo, além de aspectos visuais como proporção, formato e cuidado das unhas.

A modelo ficou em primeiro lugar com uma publicação em contato com a natureza. No registro, chamaram a atenção a proporção dos pés, o formato dos dedos e a harmonia com as pernas e a postura, criando um conjunto visual mais equilibrado do que nas demais imagens analisadas.

Isabeli Fontana aparece na segunda posição, seguida por Paolla Oliveira e Thaila Ayala. Isabeli foi analisada em registros feitos durante uma viagem a Veneza, enquanto Paolla aparece descalça em um momento de descanso. Thaila entrou na seleção com uma foto andando de skate pela orla. Nos três casos, pesaram a naturalidade das imagens e a forma como os pés aparecem integrados à postura e ao restante do corpo.





Para Kellerson Kurtz, diretor de negócios da FatalFans, plataforma responsável pelo ranking, essa leitura mais ampla foi justamente o ponto central da seleção. “Quando a gente fala em pés bonitos, não faz sentido olhar só para o pé isoladamente. Existe todo um conjunto: formato, proporção, como ele conversa com a perna, a postura e até a maneira como a pessoa aparece na foto. É essa harmonia que faz um detalhe se destacar dentro da estética do corpo”, afirma.

Marina Sena aparece na quinta posição, seguida por Maisa, Alessandra Ambrosio, Rafa Kalimann, Grazi Massafera e Juliette. As imagens escolhidas passam por praia, viagens e momentos de descanso e têm em comum justamente a forma espontânea como os pés aparecem no enquadramento, sem destoar das pernas, da postura ou da composição geral da fotografia.

Kellerson diz que o interesse por pés também ajuda a explicar por que certos detalhes recebem tanta atenção nas redes.“Tem gente que olha uma foto e presta atenção no rosto, na roupa ou no cenário. Outra pessoa vai direto para os pés. Na internet, até um detalhe que para muita gente passa despercebido consegue reunir pessoas que prestam atenção exatamente naquilo. No fim, o que chama atenção nunca é só uma parte isolada do corpo, mas a forma como aquele detalhe se encaixa no conjunto”, conclui.